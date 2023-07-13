Україну запросять до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні, але є умова - нардеп

Єгор Чєрнєв зазначив, що від членства в НАТО Україну відділяє лише один крок.

Україна отримає повноцінне запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті Північноатлантичного альянсу у квітні наступного року в разі перемоги у війні з Російською Федерацією.

Таку думку висловив голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в 13 липня.

"Якщо ми встигнемо перемогти у війні до саміту у Вашингтоні, то у нас є всі шанси отримати не політичне, а повноцінне запрошення України до НАТО. Якщо ж війна триватиме і на момент саміту, то жодних принципових зрушень, окрім тактичних військово-політичних рішень, найімовірніше, не буде", - сказав Чернєв.

За словами народного депутата, Україна на саміті у Вільнюсі впритул наблизилася до членства в НАТО, прибравши зі шляху перепони у вигляді ПДЧ й отримавши одностайне схвалення майбутньої інтеграції.

"Тепер від членства в НАТО нас відділяє тільки один крок - перемога у війні. І ми цей крок обов'язково зробимо",- наголосив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи не розв'язало комюніке саміту "руки" Росії і чи не зробить вона все, щоб війна тривала якнайдалі, Чернєв сказав: "У будь-якому разі війна триватиме настільки довго, наскільки в Росії вистачить сил і ресурсів. Просто так вона не відступить і не поверне нам наші території. Але коли вона зазнає на полі бою нищівної поразки, а всередині Росії розпочнуться політичні потрясіння і відбудеться крах путінського режиму, їй доведеться припинити війну незалежно від комюніке саміту НАТО у Вільнюсі".

Як повідомлялося, згідно із заключним комюніке саміту Північноатлантичного альянсу запрошення Україні до НАТО буде надіслано, коли союзники будуть готові.

Нагадаємо, 12 червня у Вільнюсі завершився саміт НАТО. Країни ухвалили декларацію про допомогу Україні та скасували для неї ПДЧ. За словами президента Володимира Зеленського, українська делегація привезла з собою абсолютно нові гарантії безпеки.

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