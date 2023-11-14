Україну засипле мокрим снігом: на кінець листопада насувається підступна погода

Після 20 листопада у північних і північно-східних області України подекуди може утворюватися сніговий покрив.

Погода в Україні у два останні тижні листопада буде найпідступнішою. Зокрема, прогнозуються дощі та можливі опади у вигляді мокрого снігу.

Про це розповіла представниця "Укргідрометцентру", синоптикиня Наталія Птуха, повідомляє NV.

Прогноз погоди до кінця листопада

Птуха зауважила, що зараз багатьох цікавить, коли буде сніг в Україні. Він вже випав на високогір'ї Карпат. На ранок 14 листопада висота снігового покриву там становила від 7 до 12 см. Решта території України поки що залишається без снігу.

Цього тижня територія країни перебуватиме переважно у полі зниженого тиску.

"Відповідно, дощитиме майже весь тиждень. Звичайно, з перервами: десь у нічні години, подекуди у денні. Переважно це будуть фронтальні системи із заходу і з південного заходу", – сказала синоптикиня.

Коли випаде сніг в Україні

Так, 15-16 листопада циклон може утворитися над південним сходом України. Там очікуються опади переважно у вигляді дощу. А вже в ніч проти 16 та 17 листопада можливі опади змішаної фази, тобто дощ із мокрим снігом.

"17-го числа навіть є вірогідність того, що і в денні години може прориватися мокрий сніг, тобто опади змішаної фази, як ми її називаємо. Але розраховувати на якісь довготривалі утворення снігового покриву поки що не варто, воно все одразу буде танути, тому що температури переважно плюсові", – розповіла Птуха.

Погода 15-16 листопада

Погода в Україні 15-16 листопада буде з нічною температурою +3 градуси та з денною – +8. На півдні буде дещо тепліше: +6 та +11 градусів. Водночас у Карпатах температура повітря опуститься до -3 градусів уночі, а вдень становитиме +2 градуси.

Погода у Києві та області 15-16 листопада: температура повітря вночі та вдень становитиме +4…+6 градусів. Не виключено, що вдень 15 листопада повітря прогріється до +10 градусів.

Погода 17-18 листопада

Погода 17-18 листопада: нічна температура повітря становитиме від +3 до -4 градусів, а в денні години буде до +5 градусів. Трішки тепліше буде на півдні – до +8 градусів. У Криму вночі очікується +1+6 градусів, а вдень – навіть ще +14. Водночас у Карпатах вночі та вдень прогнозується від -2 до -6 градусів.

Температура повітря у Києві та області 17-18 листопада становитиме вночі +1+3 градуси, а вдень +3+5 градусів.

"В Карпатах та на високогір'ї Карпат очікується протягом наступних кількох днів часом мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця і температура в денні та нічні години від -3 до +2", – додала представниця "Укргідрометцентру".

Напрямок вітру поки що південно-західний, але він змінюватиметься на північно-західні потоки. Швидкості помірні – 5−10 м/с.

"Але загалом зміна його напрямку вказує нам на те, що йде тенденція до зниження температури наприкінці тижня, на вихідні і якраз на початок третьої декади листопада. Адже 17-18 листопада в нічні години по країні очікується від +2 до -4 градусів, вдень 0…+5", – повідомила синоптикиня.

Погода в Україні після 20 листопада

За нинішніми розрахунками, після 20 листопада зростуть шанси, що опади в Україні вже будуть змішаної фази – мокрий сніг з дощем, або ж твердої фази – сніг. Йдеться про переважно північні і північно-східні області України. Там подекуди вже може утворюватися сніговий покрив.

Температура повітря у третій декаді листопада дедалі частіше у нічні години опускатиметься нижче 0, а в денні буде трішки вищою.

До слова, раніше Птуха повідомила, що зимовий період в Україні 2023-2024 років очікується менш інтенсивним, а період морозної погоди буде скороченим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Найтепліша зима і без снігу! Вчені дивують прогнозами

Читайте також: