Сніг в Україні / © Associated Press

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Зимова погода прийшла до України 23 листопада. Перший сніг сьогодні випав у Харкові та на півночі Одеської області, тим часом у Карпатах іде сніг, а температура опустилася до 11 градусів морозу.

ТСН.ua зібрав подробиці, де найбільше засипало снігом.

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Перший сніг у Харкові та на Одещині

Удень 23 листопада вже кілька годин поспіль сніжить у Кодимі на півночі Одещини. Як повідомляє кореспондент «Суспільного», місто та околиці помітно припорошило.

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Перший сніг на Одещині / © Суспільне

Перший сніг на Одещині / © Суспільне

На одне з фото журналістів потрапив і місцевий кіт Блек, який теж застав перший сніг.

Перший сніг на Одещині / © Суспільне

Окрім цього, справжня зима завітала і до Харкова — вулиці міста активно засипає пухнастий, лапатий сніг.

Дата публікації 15:27, 23.11.26 Кількість переглядів 18 Перший сніг у Харкові: до України прийшла зимова погода

Застереження від рятувальників у Карпатах

Справжня зима прийшла й на карпатську гору Піп Іван. У ДСНС показали відео з вершини та повідомили, що 23 листопада там хмарно, сніжить, дме північно-східний вітер (5 м/с), а температура становить −11 °C.

Рятувальники попереджають: через вітер мороз відчувається ще сильніше, а темніє зараз рано, тому часу на повернення менше. Тим, хто планує похід у гори, радять дотримуватися кількох правил безпеки:

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Не вирушати наодинці: обирати маршрут відповідно до досвіду й підготовки групи та планувати повернення засвітла.

Перевіряти прогноз і реєструватися: стежити за погодою у високогір’ї та попередженнями про лавинну небезпеку, реєструвати маршрут у гірських рятувальників і повідомляти про свої плани близьким.

Підготувати спорядження: взяти теплий багатошаровий одяг, водонепроникне взуття, запасні рукавиці та шкарпетки, ліхтар, аптечку, термоковдру, їжу й теплий напій, а також зарядити телефон, павербанк і завантажити офлайн-карту.

Використовувати спеціальні сервіси: встановити застосунок «Порятунок у горах», через який можна надіслати рятувальникам сигнал SOS разом із точними координатами.

У ДСНС радять припинити підйом, якщо погіршилася видимість або хтось із групи змерз чи втомився. Якщо ви заблукали — зупиніться, не йдіть навмання та в разі небезпеки телефонуйте 101. Рятувальники нагадують: безпека важливіша за підкорення вершини.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, до України йде похолодання та перша зимова погода. Південний циклон принесе мокрий сніг, дощ, сильний вітер і ожеледицю. Найгірші погодні умови прогнозують у центральних, південних та східних областях.

До слова, у високогір’ї Карпат вирує буревій та йде сильний сніг, а в інших регіонах України можливий мокрий сніг. Про це йдеться у сюжеті ТСН. На горі Піп Іван уночі зафіксували 12 градусів морозу. Зараз там дме сильний вітер, снігу насипало майже по коліна, а через густий туман нічого не видно вже за кілька метрів.

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