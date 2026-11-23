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Україну засипає першим снігом: у яких містах уже панує справжня зима (фото, відео)
Перший сніг уже засипає кілька регіонів України, а в Карпатах температура опустилася до 11 градусів морозу.
Зимова погода прийшла до України 23 листопада. Перший сніг сьогодні випав у Харкові та на півночі Одеської області, тим часом у Карпатах іде сніг, а температура опустилася до 11 градусів морозу.
ТСН.ua зібрав подробиці, де найбільше засипало снігом.
Перший сніг у Харкові та на Одещині
Удень 23 листопада вже кілька годин поспіль сніжить у Кодимі на півночі Одещини. Як повідомляє кореспондент «Суспільного», місто та околиці помітно припорошило.
На одне з фото журналістів потрапив і місцевий кіт Блек, який теж застав перший сніг.
Окрім цього, справжня зима завітала і до Харкова — вулиці міста активно засипає пухнастий, лапатий сніг.
Застереження від рятувальників у Карпатах
Справжня зима прийшла й на карпатську гору Піп Іван. У ДСНС показали відео з вершини та повідомили, що 23 листопада там хмарно, сніжить, дме північно-східний вітер (5 м/с), а температура становить −11 °C.
Рятувальники попереджають: через вітер мороз відчувається ще сильніше, а темніє зараз рано, тому часу на повернення менше. Тим, хто планує похід у гори, радять дотримуватися кількох правил безпеки:
Не вирушати наодинці: обирати маршрут відповідно до досвіду й підготовки групи та планувати повернення засвітла.
Перевіряти прогноз і реєструватися: стежити за погодою у високогір’ї та попередженнями про лавинну небезпеку, реєструвати маршрут у гірських рятувальників і повідомляти про свої плани близьким.
Підготувати спорядження: взяти теплий багатошаровий одяг, водонепроникне взуття, запасні рукавиці та шкарпетки, ліхтар, аптечку, термоковдру, їжу й теплий напій, а також зарядити телефон, павербанк і завантажити офлайн-карту.
Використовувати спеціальні сервіси: встановити застосунок «Порятунок у горах», через який можна надіслати рятувальникам сигнал SOS разом із точними координатами.
У ДСНС радять припинити підйом, якщо погіршилася видимість або хтось із групи змерз чи втомився. Якщо ви заблукали — зупиніться, не йдіть навмання та в разі небезпеки телефонуйте 101. Рятувальники нагадують: безпека важливіша за підкорення вершини.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, до України йде похолодання та перша зимова погода. Південний циклон принесе мокрий сніг, дощ, сильний вітер і ожеледицю. Найгірші погодні умови прогнозують у центральних, південних та східних областях.
До слова, у високогір’ї Карпат вирує буревій та йде сильний сніг, а в інших регіонах України можливий мокрий сніг. Про це йдеться у сюжеті ТСН. На горі Піп Іван уночі зафіксували 12 градусів морозу. Зараз там дме сильний вітер, снігу насипало майже по коліна, а через густий туман нічого не видно вже за кілька метрів.