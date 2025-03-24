Україну затягне дощами: прогноз погоди на 24-30 березня

Атмосферні фронти принесли невеликі та помірні дощі у західні, північні та більшість центральних областей.

Останній тиждень березня в Україні буде похмурим та із дощами через зміну атмосферного тиску.

Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

Понеділок, 24 березня

У західній частині країни, вдень також місцями у північних областях пройдуть дощі, у Карпатах та на Закарпатті вдень місцями значні дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вночі у західних областях, вдень на більшій частині території України можливі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °С, вдень +9…+14 °С, у південних областях, а також на Прикарпатті місцями +12…+17 °С.

Вівторок, 25 березня

У західних та північних областях утримається нестійка та дощова погода, вдень невеликі дощі також пройдуть у східних та Полтавській областях. У південній половині країни переважно без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями тумани. Вітер південно-східний, із переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +8…+14 °С, у південній половині та у Криму +16…+21 °С.

Середа, 26 березня

Вночі у східних областях, вдень у західній половині країни очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. В решті регіонів переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у південно-західних областях південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2...+7 °С, у північних регіонах близько 0 °С; вдень повітря прогріється до +12…+17 °С, на півдні Одеської області та у Криму місцями до +20 °С.

Четвер, 27 березня

У західних та північних областях знову очікується дощова погода. На решті території країни без істотних опадів. У Карпатах пройдуть сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +5…+10 °С, вдень +13…+18 °С, у західних областях +7…+12 °С, у Криму місцями +20…+23 °С.

П'ятниця, 28 березня

Дощі передбачаються у західних, північних, центральних областях, а також на Харківщині. У Карпатах опади здебільшого будуть у вигляді мокрого снігу. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер на Лівобережжі країни південно-східний, на Правобережжі північний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, вдень +14…+21 °С; у західній частині вночі -1...+4 °С, вдень +7...+12 °С.

Субота, 29 березня

У західній частині, а також на Одещині пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5 - 10 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +3...+8 °С, вдень +13...+18 °С, у Криму місцями +19...+23 °С.

Неділя, 30 березня

Очікуються дощі у центральних, південних та північних областях, у західних та східних регіонах переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 °С, вдень +12...+18 °С.

Раніше синоптики повідомили, що сьогодні, 24 березня, в Україні оголошено штормове попередження.

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