Укрaїнa
495
Україну завалить снігом і накриє лютими морозами: синоптик назвав дати

Спочатку країну накриють сильні снігопади, поєднані з вітром та подекуди дощем, а після цього — температура впаде нижче -20 градусів.

Анастасія Павленко
До України прийшлов арктичний холод

До України прийшлов арктичний холод / © Associated Press

Україну накрив південний циклон «ULLI», який вже приніс негоду: дощі, крижані дощі та хуртовини. Та вже найближчими днями погода ще більше ускладниться — прийдуть сильні морози, які будуть триматися щонайменше тиждень.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

Циклон «ULLI» сформувався в умовах значного контрасту повітряних мас: в тиловій частині — арктичний холод, в теплому секторі — тропічне тепло із Середземномор’я.

«Таке поєднання зумовлює небезпечну та різну погоду в Україні: у західній частині сильний сніг, хуртовини, перемети на дорогах, на півдні — грози, а подекуди сильні дощі. Контрасти фактичної температури також вражають — Дніпро +6°, Одеса +10°, Сімферополь +13°, а Львів — 5° морозу», — зазначив Постригань.

Нагадаємо, 8-9 січня очікується ускладнення погоди в Україні. Зокрема, на заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях випаде значний сніг — приріст снігового покриву становитиме від 10 до 25 см. Крім того, місцями можливі пориви вітру (у західних регіонах — до 15-18 м/с.

Вже 10-11 січня очікується вторгнення арктичного повітря з північних широт.

На заході й півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях температура опуститься до 14-20 градусів морозу. Подекуди стовпчики термометрів фіксуватимуть навіть -23 градуси. Вдень очікується від -9 до -15 градусів.

