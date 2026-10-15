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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україну сколихнув землетрус: який регіон опинився в епіцентрі

Рано-вранці 15 жовтня на Закарпатті стався землетрус. Сейсмологи встановили глибину підземних поштовхів та оцінили їхню відчутність.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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На Закарпатті стався землетрус: що відомо про підземні поштовхи

На Закарпатті стався землетрус: що відомо про підземні поштовхи / © cxid.info

У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,1. Підземні поштовхи зафіксували в Тячівському районі рано-вранці 15 жовтня.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус зареєстрували о 04:11 за київським часом. Його епіцентр був у Тячівському районі Закарпатської області, а осередок залягав на глибині 8 км.

Магнітуда землетрусу становила 2,1 за шкалою Ріхтера. За класифікацією фахівців, такі підземні поштовхи належать до невідчутних.

Землетрус в Закарпатській області / © Головний центр спеціального контролю

Землетрус в Закарпатській області / © Головний центр спеціального контролю

Раніше ми писали про землетрус на Полтавщині — підземні поштовхи зафіксували вдень 22 вересня. Магнітуда коливань сягнула 4,2 за шкалою Ріхтера, що дозволяло класифікувати цей землетрус як сильно помірний.

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