Україну зі спекою накриває негода: де вдарять шквали і грози, а де розжарить до майже +30

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Найближчими днями в Україні утримається по-справжньому літня та тепла погода, проте синоптики попереджають про грозові дощі у більшості областей.

За прогнозом Наталки Діденко, у п’ятницю, 5 червня, в Україні буде тепло й вогко — такі собі «лайт-тропіки». Термометри покажуть +23…+26 градусів, а на півдні повітря прогріється до +28. При цьому більшість областей накриють літні дощі.

Сухо буде лише в південних регіонах, а також на територіях від Київської області й далі на південь.

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Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що погода переходить на літній режим. Балканські повітряні потоки вже принесли в Україну тепло та вологу. Водночас потужний північно-східний антициклон спрацював як «щит», заблокувавши атлантичні циклони на сході, тому потепління йде поступово, а погода залишається малодинамічною.

За словами синоптика, упродовж 5-6 червня в Україні переважатиме комфортна літня погода — буде сонячно та маловітряно. Однак Постригань попереджає, що земна поверхня прогріватиметься неоднорідно, що спричинить появу купчасто-дощових хмар. Тож місцями пройдуть короткі дощі.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі для NV розповіла, що 5 червня на сході й заході очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами, які завітають до країни з протилежних сторін.

В інших регіонах утримається сонячна погода. Птуха зазначає, що потепління набиратиме обертів: у п’ятницю нічна температура підніметься до +17, а вдень повітря прогріється до +27 градусів.

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Цими вихідними, 6–7 червня, характер погоди в Україні суттєво не зміниться — на півночі, у центрі та на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. У більшості областей вдень очікується від +20 до +26 градусів, на півдні та південному сході стовпчики термометрів підскочать до +29, а на заході буде прохолодніше — в межах +18…+23 градусів.

Як прогнозують в Українському гідрометцентрі, 5 червня буде хмарно з проясненнями.

Уночі на заході та сході, а вдень уже в інших регіонах країни місцями пройдуть короткі дощі з грозами. Крім того, в нічні та ранкові години на Закарпатті, Прикарпатті, а також у південних і північно-східних областях очікується туман.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів вище нуля.

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Погода в Україні 5 червня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 5 червня.

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