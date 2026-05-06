Україну зі спекою накриває подвійний удар стихії: синоптики попередили, де буде небезпечно

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 7 травня / © Associated Press

Реклама

До України прийшла справжня спека: за прогнозами синоптиків, 7 травня країна стане чи не найтеплішою в Європі із температурою повітря до +30 градусів. Проте разом зі спекою прийдуть і небезпечні погодні явища — на заході очікуються грози зі шквалами, а в більшості регіонів оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Детальніше про погоду в Україні — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує спекотний день 7 травня в Україні: протягом дня очікується від +22 до +28 градусів тепла. Також експертка попереджає, що завтра Україна буде «найспекотнішою країною Європи».

Реклама

Дощі з грозами ймовірні в західних областях України, на решті території втримається суха погода. У західних областях 7 травня південно-західний вітер буде сильним, може досягати штормових значень.

За прогнозом синопткині, у Києві 7 травня опадів не передбачається, максимальна температура повітря становите +25 градусів, південно-західний вітер буде рвучкий.

«Надалі дощів з грозами побільшає, температура повітря знизиться, лише в східній частині ще залишиться дуже тепла погода», — попереджає Діденко.

Тим часом начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань наголошує, що найближчими вихідними атмосферні фронти змінять погоду: літня спека трохи відступить, а подекуди пройдуть короткочасні грози. У нічні години очікується від +7 до +12 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть помірні +17…+22 градусів вище нуля.

Реклама

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 7 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями Опадів не передбачається, лише у західних областях вдень пройде короткочасний дощ, місцями можливі грози.

Вітер дутиме переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах від +10 до +15 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +25 до +30 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі очікується від +7 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +25 градусів тепла.

Погода в Україні 7 травня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про пожежну небезпеку

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні на період з 7 по 8 травня. Надзвичайний рівень загрози прогнозують майже на всій території країни, проте є низка винятків.

Реклама

Зокрема, небезпека омине Крим, а 7–8 травня загроза не поширюватиметься на Львівщину. Вже 8 травня більш безпечною ситуація буде у Волинській, Рівненській, Закарпатській та Житомирській областях. У решті регіонів ризик виникнення пожеж залишається критичним.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку 7 травня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку 8 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 7 травня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів вище нуля. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 7 травня погоду визначатиме південно-східна частина циклонічної депресії над Європою та вплив вдень атмосферного фронту.

Реклама

В області буде хмарна погода, переважно без опадів у першій половині дня. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7 — 12 м/с. Температура вночі становитиме від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла.

У місті Львові температура вночі становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +24 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про грози, подекуди град (діаметр 6 — 19 мм), шквали 15 — 20 м/с у другій половині дня на Львівщині. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Одесі

В Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, день мине без дощів. Вітер дутиме з півдня, його швидкість становитиме 7–12 м/с. Вночі температура коливатиметься в межах від +5 до +10 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +26.

Реклама

Біля моря буде значно свіжіше — близько +16…+18 градусів тепла. Для водіїв ситуація сприятлива: видимість на дорогах залишиться доброю.

У самому місті Одеса синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями, без опадів. Південний вітер посилиться до 7–12 м/с. Нічна температура становитиме від +8 до +10 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +16…+18 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 7 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5 — 10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла. У місті Одеса вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла.

Реклама

Погода у Дніпрі

У Дніпрі 7 травня буде ясна погода, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура по області становитиме:

вночі від +6 до +11 градусів тепла;

вдень від +23 до +28 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть від:

вночі від +9 до +11 градусів тепла;

вдень від +24 до +26 градусів тепла.

Раніше вчені з’ясували, що екстремальна погода може підвищувати ризик інсульту.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів