Україну знову накриє аномальна спека: коли і де буде жарити майже +40

До України знову прийде аномальна спека із Африки. Пік припаде на 5-15 серпня. Першими спекотну погоду зустрінуть західні та південні області України.

Такий прогноз озвучив синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Також читайте Якою в Україні буде погода 31 липня: синоптикиня зробила прогноз

"Є висока ймовірність надходження тропічного африканського повітря в північні широти, що призведе до нової хвилі спеки в багатьох європейських країнах. Очікується, що пік спекотної погоди у центральній та південній Європі припаде на 5 – 15 серпня. У цей період максимальні добові температури можуть досягати місцями +40 °С і вище", - зазначив він.

Через спеку, попередив синоптик, прогнозуються небезпечні явища, такі як сильні зливи, руйнівні шквали та крупний град (в основному це стосуватиметься Італії, Німеччини та деяких країн центральної Європи).

"Поступово субтропічний гребінь та пов'язана з ним аномально спекотна погода просуватиметься у східному напрямку. Тому західні та південні області України зустрінуть спекотну погоду першими, де фіксуватимуться максимальні показники температури +34…+38 °С", - додав Кібальчич.

Однак у другій половині місяця очікується поступове зниження температурного фону. На це впливатиме одразу кілька факторів: зменшення тривалості світлового дня та висоти сонця, перебудова синоптичних процесів на більш зональний характер, збільшення хмарності.

"Тому основна частина дощів випадатиме у другій і третій декаді серпня, але з урахуванням підвищеного атмосферного тиску і пригніченої циклонічною діяльністю кількість опадів по всій Україні прогнозується невеликою і може становити лише 30 – 60% від кліматичної норми, що відповідає приблизно 15 – 40 мм. Подібна тенденція вкрай негативно позначиться на стані рослинності в багатьох областях України, а також призведе до подальшого зниження рівня річок переважно на Лівобережжі країни. Надзвичайно високим збережеться і рівень пожежної небезпеки (крім західних областей)", - передбачив синоптик.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою погодою розпочнеться серпень.

Новини ТСН 12:00 30 липня. Вибухи в Росії, пошуки дитини і спека повертається

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber