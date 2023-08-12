Україну знову накриє спека: коли очікувати погодного "сюрпризу"

Від наступного тижня до України повернеться спека, а в кінці тижня варто очікувати +34 +37 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Циклон переміщуватиметься на північ, північний схід, тому найближчої ночі в східних областях, на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині пройдуть дощі та прогримлять грози.

Вдень у суботу грозові дощі залишаться на Сумщині, Чернігівщині та подекуди на Київщині.

На решті території України опадів не передбачається.

У неділю в Україні - ідеальний синоптичний день. Повсюди сонячно, сухо, очікується +25+30 градусів.

У Києві в суботу є ймовірність, якщо зачепить малий циклон, дощу з грозою у північних районах столиці. Максимально передбачається +23 градуси. У неділю в столиці без опадів та вже +24+26 градусів.

Від понеділка до столиці, як і в більшість областей України, почне заходити спека.

За даними Укргідрометцентру, нинішній серпень прогнозується таким же спекотним і дощовим, як і липень. Середня місячна температура – 20-25 градусів тепла, в Карпатах – 16-18 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Однак середні значення за місяць не відобразять повної картини: серпень ближче до кінця буде помітно холоднішим за липень, а ось перша його половина – спекотнішою, особливо в сонячні дні.

Читайте також: