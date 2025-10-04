ТСН у соціальних мережах

462
1 хв

Україну знову заллє дощами: прогноз погоди на 4 жовтня

У суботу, за прогнозом синоптиків, погодні умови зіпсуються — знову дощі накриють Україну.

Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © unsplash.com

Сьогодні, 4 жовтня, по всій Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Майже всюди йтимуть дощі, сухо буде лише на сході.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За прогнозом синоптиків, вдень у більшості областей очікуються помірні опади, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями сильні дощі з грозами. На півночі — невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с у східних та південно-східних регіонах.

Температура вночі становитиме +5…+10°С, вдень +12…+17°С, на сході та півдні — до +20°С.

У Карпатах дощитиме, вночі з мокрим снігом, температура від 0°С вночі до +6°С вдень.

У Києві та області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вдень можливий невеликий дощ.

Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с.

У столиці вночі +6…+8°С, вдень близько +15°С. По області — від +5…+10°С вночі до +17°С вдень.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що вихідними температура підвищиться ще на кілька градусів завдяки надходженню південних повітряних мас.

