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Україну зрання масовано атакують реактивні дрони, є рух до Києва: що і де зараз летить і яка загроза
Окупанти продовжують свій дроновий терор по Україні.
Сьогодні, 18 вересня, росіяни випустили по Україні ударні дрони, що летять з різних напрямків.
Про це повідомили Повітряні сили України.
Що летить зараз:
Реактивний БпЛА на Чернігівщині змінив напрямок руху на північ Київщини
Реактивний БпЛА північніше Павлограду курс північно-західний
Реактивний БпЛА на Кам’янське зі сходу
Реактивний БпЛА на Чернігівщині повз Славутич у напрямку Київщини
Реактивний БпЛА північніше Кременчука курс західний
Реактивний БпЛА на Київщині в районі н.п. Боярка
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