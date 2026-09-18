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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
222
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Україну зрання масовано атакують реактивні дрони, є рух до Києва: що і де зараз летить і яка загроза

Окупанти продовжують свій дроновий терор по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ тероризує Україну

РФ тероризує Україну / © Getty Images

Сьогодні, 18 вересня, росіяни випустили по Україні ударні дрони, що летять з різних напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Що летить зараз:

  • Реактивний БпЛА на Чернігівщині змінив напрямок руху на північ Київщини

  • Реактивний БпЛА північніше Павлограду курс північно-західний

  • Реактивний БпЛА на Кам’янське зі сходу

  • Реактивний БпЛА на Чернігівщині повз Славутич у напрямку Київщини

  • Реактивний БпЛА північніше Кременчука курс західний

  • Реактивний БпЛА на Київщині в районі н.п. Боярка

Атака по Україні — останні новини

У ніч проти 18 вересня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Конотоп Сумської області. У місті пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, медична та транспортна інфраструктура, є перебої з газом та електроенергією.

В Одесі вночі та вранці 17 вересня лунали сигнали повітряної тривоги. Російські окупанти атакували місто.

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