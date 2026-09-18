Україну зрання масовано атакують реактивні дрони, є рух до Києва: що і де зараз летить і яка загроза

РФ тероризує Україну / © Getty Images

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Сьогодні, 18 вересня, росіяни випустили по Україні ударні дрони, що летять з різних напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили України.

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Що летить зараз:

Реактивний БпЛА на Чернігівщині змінив напрямок руху на північ Київщини

Реактивний БпЛА північніше Павлограду курс північно-західний

Реактивний БпЛА на Кам’янське зі сходу

Реактивний БпЛА на Чернігівщині повз Славутич у напрямку Київщини

Реактивний БпЛА північніше Кременчука курс західний

Реактивний БпЛА на Київщині в районі н.п. Боярка

Атака по Україні — останні новини

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