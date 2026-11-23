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Україну звинуватили в отруєнні рублів: яку історію поширюють російські пропагандисти в Макіївці
Пропагандисти РФ знову лякають мешканців окупованих територій історіями про нібито отруєні гроші.
У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області російський Z-блогер поширює історію про нібито отруєні п’ятитисячні рублеві купюри, які невідомі залишають у громадських місцях.
За його словами, кілька людей потрапили до лікарні після контакту з такими грошима. Однак жодних доказів отруєння, медичних документів чи незалежних підтверджень цієї історії він не наводить.
Отруєні гроші в Макіївці: що заявив російський пропагандист
За версією російського пропагандиста Руденка, випадки отруєння нібито зафіксували після того, як місцеві жителі знайшли гроші на зупинці громадського транспорту. Йдеться про купюри номіналом 5 тисяч рублів, які, за його словами, могли бути просочені невідомими отруйними речовинами.
«Сьогодні медики „ДНР“ заявили, що було кілька випадків отруєння людей після того, як вони знайшли гроші в Макіївці на зупинці громадського транспорту. Це були п’ятитисячні купюри. Найімовірніше, їх просочили якимись отруйними речовинами, а одну людину доправили до лікарні у дуже тяжкому стані», — заявив він.
Історія швидко поширилася російськими Telegram-каналами. Однак ані Руденко, ані підконтрольні РФ медики не оприлюднили результатів аналізів, медичних висновків чи інших підтверджень отруєння.
Не наводячи жодних доказів, Руденко звинуватив Україну в нібито навмисному отруєнні цивільних на окупованих територіях. За його версією, таким чином українська сторона начебто намагається дестабілізувати ситуацію.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила шістьох проросійських агітаторів, які діяли в різних регіонах країни. За даними слідства, вони виправдовували російську агресію, поширювали заклики до насильства та розпалювали національну й релігійну ворожнечу.
Зокрема, у Києві викрили жінку, яка протягом 2025–2026 років опублікувала в Telegram майже 100 тисяч дописів із закликами вбивати українців і знищувати релігійні святині. У Миколаєві затримали адміністратора місцевого Telegram-каналу з понад 13 тисячами підписників, який, за даними СБУ, діяв за вказівками російського куратора. Ще двох жінок викрили на Закарпатті: вони поширювали прокремлівські наративи та закликали відокремити область від України.