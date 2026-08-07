нтидронова ракета CM-70 Spear від канадської компанії North Vector Dynamics / © defence-ua.com

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Чеський промислово-технологічний конгломерат CSG (Czechoslovak Group) став стратегічним інвестором канадської компанії North Vector Dynamics (NVD), що відома своїми розробками у напрямку протиповітряної оборони, а також проводить дослідження гіперзвукових технологій наступного покоління.

У CSG наголошують на тому, що цими інвестиціями вони «розширюють свої технологічні можливості у напрямках, які будуть визначати майбутнє сучасної оборони найближчими десятиліттями», передає військовий портал Defence Express.

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Сума інвестицій не розголошується, але тепер оцінка канадської компанії перевищує 90 млн доларів. Раніше дані про оцінку North Vector Dynamics (NVD) публічно не розголошувалися.

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Голова правління та гендиректор CSG Міхал Стрнад, коментуючи інвестиції у канадську компанію, наголосив натому, що у NVD «розробляють серію перехоплювачів, які здатні корінним чином змінити ці можливості найближчими роками».

CM-70 Spear / © defence-ua.com

Зазначимо, що одним із флагманських продуктів цієї компанії є антидронова ракета CM-70, що може розвивати швидкість у понад 1000 км/год і має бути цікавим рішенням проти реактивних далекобійних ударних дронів.

Пускова для перехоплювачів CM-70 Spear / © defence-ua.com

Не виключено, що завдяки чеським інвестиціям ця канадська ракета зрештою може опинитися і в Україні. Принаймні Стрнад заявив, що окрім інвестицій, CGS пропонує канадській NVD «промисловий досвід, виробничі потужності та комерційну мережу в Україні, у країна-членах НАТО та з країнами-партнерами по всьому світу». Оскільки CGS тісно працює з Україною, такий сценарій цілком ймовірний.

У NVD у коментарі у соцмережі X наголосили на тому, що комерційна мережа у країнах НАТО та партнерах — це саме те, що їм потрібно, щоб швидше «впровадити у поля» антидронову ракету CM-70. Водночас зрозуміло, що офіційно про можливість постачання її в Україну не повідомлялося.

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Нагадаємо, під час засідання РНБО 5 српня президент Володимир Зеленський заявив, що від початку 2026 року Україна отримала майже втричі менше антибалістичних ракет, що стало серйозним викликом для оборони держави.

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