Протиповітряна оборона

Україна очолила світовий рейтинг імпортерів зброї, охопивши майже 10% глобального ринку. Новий звіт SIPRI розкриває, як повномасштабна війна змінила баланс сил та хто став ключовим постачальником озброєнь для української армії.

Про це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Протягом 2021 — 2025 років Україна стала найбільшим імпортером основних видів озброєнь у світі — її частка у глобальному імпорті сягнула 9,7%. Головними постачальниками зброї для країни за цей період були США, Німеччина та Польща.

Топ 5 країн-найбільших імпортерів зброї

До п’ятірки країн, які найбільше імпортували озброєння протягом 2021– 2025 років, увійшли:

Україна Індія Саудівська Аравія Катар Пакистан.

Країни, що постачали найбільше зброї Україні

У звіті зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року постачання основних видів озброєнь Україні здійснювали щонайменше 36 держав. Найбільша частка припала на:

США — 41% українського імпорту озброєнь;

Німеччину — 14%;

Польщу — 9,4%.

Водночас аналітики відзначають, що 2025 року обсяги постачання зброї Україні були значно меншими, ніж 2023 та 2024 років. Однією з причин називають скорочення американської військової допомоги 2025 року. Також у звіті вказано, що рівень секретності щодо експорту американської зброї до України зріс, що ускладнює точну оцінку обсягів постачання.

Крім того, 2025 року щонайменше 25 країн погодилися закуповувати у США озброєння для подальшого передавання Україні. Постачання таких систем, зокрема ракет протиповітряної оборони та керованих авіабомб, у статистиці SIPRI враховуються як експорт озброєнь із США.

Світовий експорт зброї — Росія скоротила обсяги

Загальний обсяг експорту основних видів озброєнь у світі протягом 2021 — 2025 років зріс на 9,2% порівняно з попереднім п’ятиріччям (2016 — 2020 роки). Водночас Росія стала єдиною з десяти провідних постачальників, у якої експорт зброї скоротився.

Десятка найбільших експортерів має такий вигляд:

США Франція Росія Німеччина Китай Італія Ізраїль Велика Британія Південна Корея Іспанія

За даними SIPRI, на п’ять найбільших постачальників — США, Францію, Росію, Німеччину та Китай — припало близько 70% світового експорту озброєнь.

Протягом 2021 — 2025 років США забезпечили 40% усіх міжнародних постачань зброї, тоді як у період 2016 — 2020 років їхня частка становила 36%. За цей час американське озброєння було передане до 99 країн. Уперше за два десятиліття найбільша частка американського експорту припала на Європу (38%), тоді як на Близький Схід — 33%.

Найбільшим покупцем американської зброї залишалася Саудівська Аравія (12% від загального експорту США), а Україна посіла друге місце з часткою 9,4%.

Франція стала другим за обсягами постачальником озброєнь у світі — її частка сягнула 9,8%. За період між 2016 — 2020 і 2021 — 2025 роками французький експорт зброї зріс на 21%.

Росія посіла третє місце, але стала єдиною серед десяти найбільших експортерів, у якої відбулося різке скорочення постачань — на 64%. У результаті частка Росії у світовому експорті озброєнь зменшилася від 21% протягом 2016 — 2020 років до 6,8% у 2021 — 2025 роках. За цей період вона постачала основні види озброєнь до 30 держав і одного недержавного суб’єкта. Майже три чверті російського експорту припали на три країни: Індію (48%), Китай (13%) і Білорусь (13%).

Німеччина ж випередила Китай і посіла четверте місце серед світових експортерів озброєнь із часткою 5,7%. Приблизно чверть німецького експорту зброї (24%) була спрямована до України як військова допомога, ще 17% — до інших європейських держав.

До слова, попри обіцянки прем’єра Словаччини Роберта Фіцо не надавати Україні «жодної кулі», ця країна рекордно нарощує експорт зброї. 2024 року обсяги продажів сягнули 1,15 млрд євро, що майже вдвічі більше за попередній рік, а 2025-го частка експорту могла сягнути до 2% ВВП. Уряд пояснює це підтримкою вільного ринку та комерції: держава не передає зброю зі своїх складів безкоштовно, але не обмежує приватних виробників, які активно заробляють на постачаннях для ЗСУ.