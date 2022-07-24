Українські пілоти дали прочуханки окупантам на півдні: знищено живу силу, ворожу техніку та "опорник"

На Південному напрямку українська авіація завдала ударів по позиціях ворога.

Було знищено живу силу та техніку окупантів.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Нашою авіацією протягом бойового дня завдано 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Тим часом підтверджені втрати ворога:

54 рашисти,

3 танки Т-62,

3 реактивні системи залпового вогню "Град", гармата "Мста-Б", броньована та автомобільна техніка, а також знищено склад з боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що втрати армії України у війні скоротилися, і назвав щоденну кількість загиблих захисників.

Читайте також: