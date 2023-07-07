"Укренерго" екстрено звернулося до українців через рекордне зростання споживання електроенергії

“Укренерго” звернулося до українців через рекордне споживання електроенергії. Найвищий показник був зафіксований 6 червня - саме під час спеки, яка “звалилася” на українців.

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

Як зазначається, рекордне споживання електроенергії було зафіксовано 6 червня о 16:00. Це на 7% вище, ніж у найспекотніший день літа 2022 року, і на 14% більше, ніж у минулий четвер.

“Для розуміння таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків. Причина суттєвого зростання споживання – у першу чергу активне використання кондиціонерів. Високий рівень споживання вчора зберігався практично до кінця дня, що створювало значне навантаження на енергосистему. Адже ввечері знижується активність сонячних електростанцій, і для забезпечення покриття високого рівня споживання необхідно залучати додаткові потужності енергоблоків”, - пояснили в “Укренерго”.

Там також пояснили, що якщо минулого літа такі піки споживання для енергосистеми не були занадто складним завданням, то зараз різке збільшення навантаження суттєво ускладнює її роботу. Адже енергосистема все ще відновлюється після масованих терористичних атак з боку Росії.

“Тривають масштабні ремонтні роботи на електростанціях та в мережі, і відповідно в роботі менше енергоблоків та основного обладнання високовольтної інфраструктури. З 16.00 до 23.00 енергосистема потребує вашої допомоги. Зменшіть використання кондиціонерів та потужних електроприладів. Не вмикайте їх одночасно, особливо у вечірні години. Переносьте енергоємне споживання на інші години доби”, - наголосили в “Укренерго”.

Нагадаємо, що Київ накрила сильна злива з громом та блискавками.

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