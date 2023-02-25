"Укренерго" не прогнозує дефіцит потужностей, проте на Одещині діють погодинні відключення світла

В енергосистемі спостерігається зниження споживання електроенергії, що характерно для вихідного дня.

Станом на суботу, 25 лютого, в енергосистемі України відсутній дефіцит потужностей і за даними енергетиків, він не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Наразі в енергосистемі працюють усі види електростанцій, імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи. Також можливі відключення через пошкодження мереж у зв'язку з погіршенням погодних умов", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

"В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень", - повідомляє "Укренерго".

Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найтяжчі часи з електроенергією минули, однак "розслаблятися не варто".

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