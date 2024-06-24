"Укренерго" оновило графіки погодинних відключень світла 24 червня: що відомо

“Укренерго” оновило графіки відключення світла 24 червня. Так, у Дніпропетровській області вони почали діяти з 13:00.

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

“З 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення. У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. З 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень”, - розповіли в пресслужбі компанії.

Причина змінення графіків - недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.

Нагадаємо, що у декількох європейських країнах стався масовий блекаут.

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