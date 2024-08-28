"Укренерго" оновило прогноз на четвер: будуть три черги відключень

"Укренерго" оновило інформацію щодо відключень електроенергії у четвер, 29 серпня.

Про це повідомили у компанії.

"Від 15:00 до 22:00 прогнозується відключення трьох черг одночасно", - йдеться у повідомленні.є

В інші години доби будуть застосовуватись дві черги відключень.

Заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, 26 серпня російські війська масовано атакували Україну ракетами та дронами.

Під ударом опинилася енергетика в 15 областях. "Укренерго" запровадило екстрені відключення світлав різних містах України.

Загалом 26 серпня Росія запустила по Україні 236 повітряних цілей — 127 ракет і 109 ударних дронів. Сили ППО збили 102 ракети і 99 дронів.

Треба потерпіти! Вересень може бути без відключень?! Що кажуть в "Укренерго"?

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