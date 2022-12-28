"Укренерго" отримало генератори від Німеччини: де їх використовуватимуть

Обладнання надали Федеральне агентство з технічної допомоги та посольство Німеччини в Україні.

"Укренерго" отримало вісім генераторів від німецького Федерального агентства з технічної допомоги (THW) та посольства Німеччини.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми отримали від німецького Федерального агентства з технічної допомоги (THW) та Посольства Німеччини в Україні 8 потужних генераторів. Кілька наших важливих енергооб’єктів будуть мати гарантоване живлення навіть при масштабних пошкодженнях магістральних мереж. Це надзвичайно важливо для якнайшвидшого відновлення енергопостачання при терористичних атаках ворога", – зазначив він.

За його словами, отримане обладнання вже поїхало до регіонів, де воно зараз найбільш потрібно.

Масовані удари по енергосистемі України

Починаючи від 10 жовтня Росія масовано обстрілює об'єкти енергосистеми України, енергосистема вже пережила дев’ять масованих терористичних атак. Через пошкодження об'єктів енергетики по всій території України запроваджуються погодинні та екстрені відключення світла.

В "Укренерго" попередили українців про те, що в Мережі поширюється неправдива інформація про скасування аварійних відключень світла. Насправді ж, відмовитись від аварійних відключень Україна зможе лише після повного припинення ворожих атак на енергосистему.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що у Київ надходять стабільні обсяги електричної енергії. Наразі їх вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж.

Військовий експерт Роман Світан попередив, що Росія може посилити ракетні удари по Україні, особливо перед Новим роком. За його словами, дуже небезпечний час до 30 грудня.

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