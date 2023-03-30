"Укренерго" підписало нову угоду про аварійне постачання електрики з ЄС

Україна в разі термінової потреби зможе отримувати світло не тільки від держав-сусідок.

Компанія "Укренерго" підписала угоду з 15-ма системними операторами європейського енергооб’єднання ENTSO-E. Домовленість набула чинності у середу, 29 березня. Вона дозволяє Україні в непередбачуваних ситуаціях звертатися до низки європейських держав для отримання технічної допомоги.

Про це інформує пресслужба "Укренерго".

"Раніше Україна могла розраховувати на підтримку від енергосистем сусідніх держав. З підписанням нової угоди коло держав, в яких за потреби можна буде запитувати аварійну допомогу, розширилося й включає енергосистеми, з якими ми не є сусідніми. Це ще більше посилює стійкість енергосистеми України, що критично важливо в умовах регулярних російських атак на нашу енергетичну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

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Така допомога відрізняється від імпорту тим, що це екстрений захід для подолання надзвичайних ситуацій, які неможливо спрогнозувати завчасно.

Раніше ми повідомляли, що в столиці та Київській області скасували обмеження щодо електропостачання. Це дозволяє повернути світло всім мешканцям регіону.