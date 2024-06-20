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В "Укренерго" попередили про тривалі відключення світла 20 червня: що з графіками

В "Укренерго" попередили про тривалі відключення світла 20 червня: що з графіками

Відключення світла. / Фото: Unsplash

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В Україні змінили графіки відключення світла на четвер, 20 червня. Через нічну атаку від 11:00 вимкнень електрики буде більше.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 20 червня, внаслідок нічної російської атаки обмеження споживання електроенергії збільшено від 11:00", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Про можливі зміни у графіках відключень можна подивитись на сайті  ДТЕК або місцевих обленерго. Зауважимо, що в областях уже запроваджують додаткові години відключень світла та задіюють вимкнення у "сірих" зонах.

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