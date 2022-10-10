"Укренерго" попередило про перебої з електропостачанням: "Ворог здійснює атаку на енергетичні об'єкти"

Енергетики нині працюють над усуненням пошкоджень, які виникли через ракетні обстріли.

НЕК "Укренерго" попередила, що в роботі електромереж можуть бути перебої. В енергетичній компанії повідомили, що ворог обстрілює критичну цивільну інфраструктуру та енергетичні об'єкти.

Через дії країни-агресорки в Україні можливі перебої в роботі електромережі. Утім, енергетики вже працюють над усуненням пошкоджень.

"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. В містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням. Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень", - йдеться в повідомленні "Укренерго" в Telegram.

Нагадаємо, від ранку, 10 жовтня, Росія масово обстрілює територію України. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, які нині об'єкти перебувають під прицілом ворога.

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