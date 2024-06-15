"Укренерго" попереджає: наступного тижня ситуація в енергосистемі буде значно складнішою 

Починаючи від наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде відчутно складнішою, ніж протягом цього тижня.

Про це заявив очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі УП.Live.

З його слів, уникнути знеструмлень побутових споживачів не вдасться, і на це впливає два основних фактори: по-перше, ріст енергоспоживання через повернення спеки, і, по-друге, виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

"Ми будемо мати справу відзавтра вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня – ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією", – повідомив він.

Кудрицький також пояснив, що коли українці чують про проведення ремонту на АЕС, питають, чи не можна ці ремонти перенести або скасувати.

"Справа в тому, що ця ремонтна кампанія, вона, по суті, є кампанією з перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось посунути в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС", – пояснив він.

Нагадаємо:

Українська енергетика перебуває в складній ситуації і відключення будуть нормою цього літа і взимку, заявив член наглядової ради "Укренерго", радник прем'єра Дениса Шмигаля Юрій Бойко.

"У цих умовах нам доведеться жити до серпня. Серпень-вересень — я очікую незначне покращення через вихід з ремонту атомної генерації", — заявив він.

Щоб покрити дефіцит, Україна мусить імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини і Молдови.

Найближчими днями "Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. З огляду на це, а також на зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

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