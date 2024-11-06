"Укренерго" попереджає про можливі обмеження електропостачання: коли це може бути

Якщо температура на зиму опуститься нижче -10 градусів, Україні доведеться вживати додаткові заходи для запобігання дефіциту електроенергії.

В Україні цієї зими можуть бути відключення електроенергії через сильний мороз та погодні умови.

Про це повідомив під час брифінгу прем'єр-міністр України, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко.

За його словами, очікується, що цієї зими Україна пройде без значних обмежень електропостачання, за умови, що температура не перевищуватиме -5 градусів. Враховуються також можливі обстріли. Якщо температура триматиметься на рівні -10 градусів і нижче протягом трьох і більше днів, в Україні може виникнути дефіцит електроенергії.

Бойко зазначив, що навіть з урахуванням темпів відновлення енергосистеми та збільшення імпортного ресурсу до 2100 мегаватів, цього все одно буде недостатньо в критично холодні дні. У таких умовах очікуються відключення електроенергії за графіками. Він розповів, що в морозну погоду відключення світла можуть бути від однієї до трьох черг, залежно від температури. Три черги застосовуватимуться при дуже низьких температурах.

Він підкреслив, що через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок війни Україна стала погодозалежною. Якщо раніше система була готова до будь-яких температурних умов, то зараз, за низьких температур, можуть виникнути обмеження в електропостачанні.

Радник прем'єра. зазначив, що "план Б", який застосовувався минулої зими, майже не відрізняється від плану на поточну зиму. Набір заходів, які потрібно вжити, залишається практично тим самим.

Нагадаємо, в Україні цього року можливі тривалі відключення електроенергії через втрату понад половину генерувальних потужностей внаслідок російських атак. Якщо температура опуститься до -10° і АЕС будуть виведені з ладу, відключення можуть тривати до 20 годин на день.

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