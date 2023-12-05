"Укренерго" попереджає про можливий дефіцит електроенергії – яка ситуація

"Укренерго" розповіло про ситуація в енергосистемі і закликало споживачів до економії.

В Україні наразі складна ситуація в енергосистемі – збільшення споживання через похолодання може спричинити дефіцит. Людей просять споживати електроенергію ощадливо.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Сьогодні температура вже зранку нижче, ніж вчора. Відповідно рівень споживання зростає. Також на рівень споживання впливає на поступове відновлення енергопостачання споживачам в західному регіоні, які були знеструмлені негодою. Це може призвести до дефіциту електроенергії в системі. Тому для підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі необхідно ощадливо споживати електроенергію", - наголосили в "Укренерго".

Там також додали, що протягом доби з технічних причин в аварійний ремонт виведено один блок на тепловій електростанції. Продовжено термін ремонту ще на двох блоках різних електростанцій. Натомість два блоки повернулись в роботу після ремонту.

Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Диспетчерський центр "Укренерго" поки не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі. Графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

За даними "Укренерго", у Львівській області триває відновлення енергопостачання споживачів, що були знеструмлені через негоду 3 грудня. Загалом через негоду на ранок знеструмлено 31 населений пункт. Всі – понад добу в Львівській області.

Нагадаємо, енергетики назвали години, коли особливо важливо економити електроенергію.

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