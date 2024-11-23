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"Укренерго" повідомило термінову новину: що буде з відключеннями світла

"Укренерго" повідомило термінову новину: що буде з відключеннями світла

"Укренерго" скасувало графіки відключень ввечері 23 листопада / Фото: pixabay.com

Графіки погодинних відключень 23 листопада скасовано достроково

Ввечері суботи, 23 листопада, в Україні скасовано графіки погодинних відключень.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Увага! Сьогодні, 23 листопада, заходи обмеження споживання достроково скасовані в усіх регіонах", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" також закликали українців не вмикати кілька потужних приладів одночасно до 22:00. 

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, графіки діятимуть лише декілька годин. Однак, час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

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