"Укренерго" повідомило термінову новину: що буде з відключеннями світла

Графіки погодинних відключень 23 листопада скасовано достроково
Ввечері суботи, 23 листопада, в Україні скасовано графіки погодинних відключень.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Увага! Сьогодні, 23 листопада, заходи обмеження споживання достроково скасовані в усіх регіонах", - йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" також закликали українців не вмикати кілька потужних приладів одночасно до 22:00.
Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, графіки діятимуть лише декілька годин. Однак, час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.
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