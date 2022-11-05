Україна у вихідні споживає електроенергії більше, ніж у робочі дні - четвер та п’ятницю, через це графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо.

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" тимчасово припинила дію графиків погодинних відключень у Києві та семи областях.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Telegram.

У суботу зранку Україна споживає електроенергії більше, ніж у робочі дні - четвер та п’ятницю. Через це графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо.

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Відтак, в "Укренерго" вімушені надати обленерго обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів. Графіки погодинних відключень тимчасово не діють в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Фото: Укренерго

"Тимчасові контрольовані обмеження усіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій", - зазначили у компанії.

Нагадаємо, в "Укренерго" прогнозують, що зима в Україні буде надважкою. Адже енергосистема країни стала ціллю для російського ворога. Об'єкти енергетики вже неодноразово атакувала армія РФ.

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