Україна у вихідні споживає електроенергії більше, ніж у робочі дні - четвер та п’ятницю, через це графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо.
Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" тимчасово припинила дію графиків погодинних відключень у Києві та семи областях.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Telegram.
У суботу зранку Україна споживає електроенергії більше, ніж у робочі дні - четвер та п’ятницю. Через це графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо.
Відтак, в "Укренерго" вімушені надати обленерго обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів. Графіки погодинних відключень тимчасово не діють в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.
"Тимчасові контрольовані обмеження усіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій", - зазначили у компанії.
Нагадаємо, в "Укренерго" прогнозують, що зима в Україні буде надважкою. Адже енергосистема країни стала ціллю для російського ворога. Об'єкти енергетики вже неодноразово атакувала армія РФ.