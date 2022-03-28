"Укренерго" відновлює аукціони для експорту електроенергії в Польщу

Це перший аукціон після об’єднання енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи.

НЕК "Укренерго" відновлює добові аукціони з розподілу міждержавних перетинів для експорту електроенергії в Польщу.

Це перший аукціон після об’єднання енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Перший аукціон пройде 28 березня 2022 року на день поставки 30 березня (фактична дата початку експорту). Обсяг перетину, що виставлено на аукціон, складає 210 МВт (щогодини).

Початок експорту електроенергії дозволить Україні отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни.

"Наш перший крок до європейського ринку електроенергії, який набуває надзвичайної важливості з огляду на війну в Україні. Він означає, що українська енергетика отримає додаткові кошти для підтримання своєї роботи у важкі части, а наші європейські партнери - ресурс для часткового заміщення російського газу. Так крок за кроком ми разом прийдемо до нашої перемоги!", - сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

НЕК "Укренерго" перестало розподіляти доступ до міждержавних перетинів для імпорт/експорту електроенергії 24 лютого 2022 року у зв’язку із початком випробувань енергосистеми в ізольованому режимі. З початком військової агресії з боку Росії, Україна прийняла рішення не відновлювати синхронну роботу з енергосистемами Росії та Білорусі.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року, відбулася екстрена синхронізація енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

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