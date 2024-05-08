"Укренерго" вимушено обмежує енергопостачання: у кого і коли не буде світла

Обмеження будуть розподілені рівномірно між усіма регіонами.

Через дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об'єкти, диспетчерський центр "Укренерго" змушений обмежити постачання промисловості та бізнесу. Йдеться про часовий проміжок від 18:00 до 23:00.

Про це пише "Укренерго".

Що потрібно зробити

В компанії застерігають: якщо ввечері споживання продовжить зростати, можливі аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні. Це крайній захід, який може знадобитися для збалансування енергосистеми. Щоб уникнути цього, українців закликають ощадливо споживати електроенергію від 18:00 до 23:00.

Основні поради для:

побутових споживачів – не вмикати всі потужні електроприлади одночасно, перенести прання на ніч, вимикати світло в порожніх приміщеннях;

бізнесу та промисловості – зменшити освітлення торговельних залів та використання енергоємного обладнання, переглянути виробничі процеси, максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень і посилення стійкості енергосистеми.

Нагадаємо, 8 травня росіяни знову атакували міста України, пошкодивши критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

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