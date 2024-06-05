"Укренерго" ввело аварійні відключення світла у 12-х областях: де не буде світла

"Укренерго" пояснює аварійні відключення перевищенням лімітів споживання.
Ввечері у середу, 5 червня, в Укренерго повідомили про запровадження аварійних відключень світла у 12-ти областях України.
Йдеться про Харківську, Сумську, Київську, Черкаську, Чернігівську, Івано-Франківську, Рівненську, Волинську, Львівську, Одеську, Кіровоградську та Запорізьку області.
Також можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.
"Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання", - заявили в "Укренерго".
Раніше в "Укренерго" пояснили, чому в областях вимикають світло на різну кількість годин.
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