"Укренерго" ввело аварійні відключення світла у 12-х областях: де не буде світла

Ввечері у середу, 5 червня, в Укренерго повідомили про запровадження аварійних відключень світла у 12-ти областях України.

Йдеться про Харківську, Сумську, Київську, Черкаську, Чернігівську, Івано-Франківську, Рівненську, Волинську, Львівську, Одеську, Кіровоградську та Запорізьку області.

Також можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

"Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання", - заявили в "Укренерго".

Фото: Укренерго

Раніше в "Укренерго" пояснили, чому в областях вимикають світло на різну кількість годин.

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