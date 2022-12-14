Укренерго: завдяки блискучій роботі ППО об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень

Сьогодні, під час атаки дронами, РФ не вдалося поцілити в об'єкти критичної інфраструктури України.

Сьогодні, 14 грудня, РФ атакувала Україну дронами-камікадзе. Протиповітряній обороні вдалося збити усі 13 дронів і зберегти об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляють в "Укренерго".

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"Завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень - всі 13 БПЛА було збито", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" додали", що вчора, 13 грудня, був введений в роботу ще один блок на атомній станції, що допомогло не застосовувати минулої доби аварійні відключення для збалансування енергосистеми.

"Ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі. Зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на сході - через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників", - зазначили в енергетичній компанії.

Атака дронів 14 грудня

Вранці 14 грудня іранські "шахеди" атакували Київ та Київську область. Їх запустили з узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, минулося без людських жертв.

Завдяки чудовій роботі протиповітряної оборони станом на 8:56 знищено 13 дронів-камікадзе, які запускали окупанти по Києву та області. Столиця зазнала двох хвиль атак. Уламки збитих дронів пошкодили чотири житлові будівлі, зокрема впали на адмінбудівлю.

У Києві знайшли уламки іранського безпілотника із написом "За Рязань!".

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