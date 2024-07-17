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"Укренерго" збільшило тривалість відключень світла: як зміняться графіки 17 липня

"Укренерго" збільшило тривалість відключень світла: як зміняться графіки 17 липня

Відключення світла. / Фото: Associated Press

Енергетики скоригували графіки, обмеження стали більш жорсткими.

Сьогодні. 17 липня, обмеження в українській енергетиці діють протягом всієї доби. Втім, в "Укренерго" збільшили тривалість відключень світла. Найбільший обсяг - від  11:00 до 22:00.

Про це повідомили в енергетичній компанії. 

В НЕК наголошують, що спека тримається на максимумі, а тому обсяг споживання електроенергії зростає. А це суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

"Через зростання споживання під спеки чотири черги відключень почнуть діяти - від 11:00 до 22:00. Від 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги", - повідомили в "Укренерго".

Також у компанії зауважили, що енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Саме тому аварійні відключення в усіх областях скасовані. Наразі діють графіки погодинних відключень. 

Нагадаємо, раніше "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки відключень на 17 липня. Зазначалося, що чотири черги будуть діяти від 17:00 до 22:00 - під час вечірнього піку споживання. Втім, в компанії скоригували графіки. 

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