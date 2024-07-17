"Укренерго" збільшило тривалість відключень світла: як зміняться графіки 17 липня

Енергетики скоригували графіки, обмеження стали більш жорсткими.
Сьогодні. 17 липня, обмеження в українській енергетиці діють протягом всієї доби. Втім, в "Укренерго" збільшили тривалість відключень світла. Найбільший обсяг - від 11:00 до 22:00.
Про це повідомили в енергетичній компанії.
В НЕК наголошують, що спека тримається на максимумі, а тому обсяг споживання електроенергії зростає. А це суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.
"Через зростання споживання під спеки чотири черги відключень почнуть діяти - від 11:00 до 22:00. Від 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги", - повідомили в "Укренерго".
Також у компанії зауважили, що енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Саме тому аварійні відключення в усіх областях скасовані. Наразі діють графіки погодинних відключень.
Нагадаємо, раніше "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки відключень на 17 липня. Зазначалося, що чотири черги будуть діяти від 17:00 до 22:00 - під час вечірнього піку споживання. Втім, в компанії скоригували графіки.
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