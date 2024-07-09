"Укренерго" знову змінило обсяг відключення світла 9 липня

До 16:00 застосовуватимуть лише дві черги відключення.

"Укренерго" оновило інформацію про відключення електроенергії протягом 9 липня.

Про це повідомили в телеграм-канал компанії.

Так, 9 липня в Україні змінено обсяг застосованих обмежень споживання електроенергії.

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Застосування двох черг відключення світла продовжено до 16:00.

Обсяг обмежень після 16:00 уточнюватиметься.

Нагадаємо, вранці в "Укренерго" попередили, що 9 липня будуть збільшені обсяги відключень світла через спеку. Також із початком робочого тижня споживання електроенергії значно зросло.

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