"Укренерго" знову змінило обсяг відключення світла 9 липня

До 16:00 застосовуватимуть лише дві черги відключення.
"Укренерго" оновило інформацію про відключення електроенергії протягом 9 липня.
Про це повідомили в телеграм-канал компанії.
Так, 9 липня в Україні змінено обсяг застосованих обмежень споживання електроенергії.
Застосування двох черг відключення світла продовжено до 16:00.
Обсяг обмежень після 16:00 уточнюватиметься.
Нагадаємо, вранці в "Укренерго" попередили, що 9 липня будуть збільшені обсяги відключень світла через спеку. Також із початком робочого тижня споживання електроенергії значно зросло.
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