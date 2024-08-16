"Укренерго" звернулося з важливим попередженням до всіх українців

В Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.

"Укренерго" попередило, що наступного тижня через спеку може на 10-12% зрости споживання електроенергії. Тож можуть бути застосовані відключення світла.

Про це "Укренерго" повідомило 16 серпня.

За прогнозами синоптиків, наступного тижня на Україну чекає п’ять днів спеки з температурою повітря до +28+30 градусів. Зі зростанням температури Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе зростання споживання електроенергії на 10-12%.

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В компанії пояснили, що аби покрити такий рівень споживання електрики, требу було б задіяти додатковий обсяг потужності, який дорівнює роботі декількох великих електростанцій. На жаль, таких обсягів потужності у енергосистемі немає, бо вона досі відновлюється після восьми масованих російських атак, влаштованих навесні-влітку 2024 року.

"У разі значного зростання споживання, Диспетчерський центр "Укренерго" вживатиме всіх необхідних заходів для балансування енергосистеми і компенсації дефіциту. Зокрема, залучатиме аварійну допомогу з європейських країн. За потреби – застосовуватиме заходи обмеження споживання", – попередили в компанії.

Водночас там зазначили, що забезпечити стабільну роботу енергосистеми під час спеки допоможуть:

ощадливе споживання протягом доби, почергове користування потужними електроприладами, зменшення використання кондиціонерів;

збільшення обсягів імпорту електроенергії з країн ЄС.

Нагадаємо, як повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, в Україні через спеку від 17 серпня очікується збільшення споживання електроенергії. Це може змусити енергетиків застосовувати графіки відключення світла.

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