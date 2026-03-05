“Укренерго” анонсувало графіки відключень на 6 березня: де та коли не буде світла

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 6 березня

У п’ятницю, 6 березня, частина українців знову стикнеться з обмеженнями електропостачання. Через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему в країні будуть застосовані графіки погодинних відключень.

Про це пише «Укренерго».

Коли почнуть вимикати світло

Обмеження електропостачання розпочнуться з 08:00 ранку і триватимуть до кінця доби. Вони стосуватимуться не лише побутових споживачів, для яких діятимуть графіки погодинних відключень. Промислові підприємства також відчують наслідки дефіциту, адже для них запроваджуються графіки обмеження потужності.

Енергетики закликають українців уважно стежити за оновленнями на офіційних ресурсах, адже ситуація в мережі залишається динамічною і може змінюватися залежно від навантаження.

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — повідомляє компанія.

Також графіки відключень для всіх черг публікують ЗМІ та інтернет-ресурси місцевої влади.

Заклик до економії електроенергії

Фахівці вкотре нагадують про важливість свідомого використання електроприладів у періоди між відключеннями. Навіть коли світло з’являється за графіком, споживачів просять не вмикати всі потужні прилади одночасно, щоб не створювати додаткового навантаження.

Ощадливе споживання допомагає енергосистемі швидше відновлюватися після російських ударів та ефективніше балансувати попит по всій країні.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — наголошують енергетики.

