"Укренерго" анонсувало графіки відключень світла на 5 березня: що відомо

Відключення світла в Україні у четвер, 5 березня

У четвер, 5 березня, частина українців знову залишиться без електропостачання. Через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему в країні будуть застосовані графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє «Укренерго».

Коли та для кого діятимуть обмеження

Обмеження електропостачання розпочнуться з 08:00 ранку і триватимуть до кінця доби. Вони стосуватимуться не лише побутових споживачів, для яких діятимуть графіки погодинних відключень. Промислові підприємства також відчують наслідки дефіциту, адже для них запроваджуються графіки обмеження потужності.

Енергетики закликають українців уважно стежити за оновленнями, адже ситуація в мережі залишається динамічною. Залежно від стану енергосистеми, тривалість відключень може коригуватися.

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначає «Укренерго».

Також графіки відключень для всіх черг публікують ЗМІ та інтернет-ресурси місцевої влади.

Заклик до економії

Фахівці вкотре нагадують про важливість свідомого використання електроприладів. Навіть коли світло з’являється за графіком, споживачів просять не вмикати всі потужні прилади одночасно, щоб не перевантажувати мережу.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — наголошують у компанії.

Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин прогнозує, що відключення триватимуть принаймні місяць. Проте влітку відключення світла можуть знову повернутися.