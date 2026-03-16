"Укренерго" попередило про обмеження електроенергії 17 березня: коли не буде світла
У вівторок, 17 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомили в «Укренерго».
Обмеження діятимуть з 17:00 до 22:00 і стосуватимуться лише підприємств та промислових споживачів.
Причиною таких заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру України.
Енергетики закликали споживачів по можливості перенести активне використання електроенергії на денний час — з 11:00 до 15:00.
Також у компанії просять громадян не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у вечірні години, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українців просять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.