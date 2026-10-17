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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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“Укренерго” попередило про відключення світла 18 жовтня: де діятимуть графіки

У неділю, 18 жовтня, в Україні знову обмежуватимуть споживання електроенергії через наслідки російських атак на енергетичні об’єкти. У частині областей застосовуватимуть погодинні відключення для населення.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Відключення світла

У неділю, 18 жовтня, в укаїні діятимуть графіки погодинних відключень світла

У неділю, 18 жовтня, в Україні продовжать застосовувати вимушені обмеження споживання електроенергії. Протягом дня діятимуть графіки для промисловості та бізнесу, а в частині областей світло вимикатимуть за погодинними графіками.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Які обмеження діятимуть 18 жовтня

За інформацією компанії, графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу застосовуватимуть у всіх регіонах України від 06:00 до 23:59.

У частині областей у той самий час діятимуть погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Їхній обсяг становитиме від 0,5 до 1,5 черги. Перелік черг і конкретні години знеструмлень потрібно перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти. В «Укренерго» попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від обставин, тому споживачів закликали стежити за оновленнями та ощадливо використовувати електроенергію, коли вона є.

Російські атаки спричинили знеструмлення в регіонах України

17 жовтня російські війська продовжили бити по українській енергетичній інфраструктурі. Пошкодження зафіксували в десяти областях, а в низці регіонів виникли перебої з електропостачанням. Енергетики відновлюють живлення споживачів, однак через масштаб пошкоджень ситуація залишається складною. Президент Володимир Зеленський попередив про ризик масштабних знеструмлень після одного з найбільших ударів по енергетичних об’єктах.

На Тернопільщині російський безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременці. Станом на ранок без електропостачання залишилися 13 населених пунктів, сім із них — частково. Аварійні бригади працюють над відновленням подачі електроенергії, а початок ремонтних робіт залежить від безпекової ситуації. Через атаку без світла залишилися тисячі абонентів.

Наслідки ударів відчули й жителі Вінниці, де після пошкодження підстанції виникло масштабне знеструмлення. Разом зі світлом зникла й вода, а критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Через перебої з водопостачанням містяни почали набирати воду з криниць, а електротранспорт тимчасово зупинився. У місті попередили, що нестабільна ситуація з електро- та водопостачанням зберігатиметься найближчим часом.

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