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"Укренерго" попередило про відключення світла 23 жовтня: які графіки діятимуть
У п’ятницю, 23 жовтня, у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії
У п’ятницю, 23 жовтня, у частині областей України знову застосовуватимуть обмеження електропостачання. Графіки діятимуть майже весь день і стосуватимуться як споживачів, так і промислових підприємств.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Відключення світла 23 жовтня: які графіки діятимуть
За інформацією енергетиків, від 06:00 до 23:59 передбачені два види обмежень:
для промисловості — графіки обмеження потужності;
для всіх категорій споживачів у частині областей — графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.
Конкретний час знеструмлень залежить від регіону та черги. Перевірити графік для своєї адреси можна на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу — обленерго.
В «Укренерго» попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через наслідки російських обстрілів. Тому актуальну інформацію варто перевіряти протягом дня, а після відновлення електропостачання енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо.
Атаки на енергосистему — останні новини
Пошкодження енергетичної інфраструктури вже призводили до масштабних перебоїв із електропостачанням у різних регіонах. У ніч проти 20 жовтня російські війська масовано атакували енергетичні об’єкти на заході України. Пошкодження зафіксували, зокрема, у Волинській, Львівській, Тернопільській і Рівненській областях — під ударом опинилися енергооб’єкти, а наслідки атак торкнулися світла й теплопостачання.
Ще одним свідченням масштабів пошкоджень стала заява президента України Володимира Зеленського: під час чергової хвилі російських атак були уражені 28 підстанцій та інші важливі об’єкти енергетичної інфраструктури. По всій країні тривали відновлювальні роботи, а енергетики поступово повертали електроенергію споживачам.
Водночас тривалість можливих відключень залежить від того, наскільки інтенсивно Росія продовжуватиме бити по енергетичних об’єктах. За оцінкою експерта, у разі системних атак на генерацію та інфраструктуру обмеження можуть сягати 15–16 годин на добу.