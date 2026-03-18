“Укренерго” попередило про відключення світла: де і для кого діятимуть обмеження 19 березня

Відключення світла в Україні у четвер, 19 березня

В Україні знову змушені повернутися до застосування графіків відключень електроенергії. У четвер, 19 березня, обмеження діятимуть в усіх без винятку регіонах нашої держави.

Про це повідомила пресслужба національної енергетичної компанії «Укренерго» у своєму офіційному Telegram-каналі.

Години відключень та кого вони торкнуться

За даними енергетиків, обмеження електропостачання триватимуть протягом більшої частини дня — з 08:00 ранку до 21:00 вечора.

Заходи торкнуться усіх категорій споживачів:

Для населення застосовуватимуться графіки погодинних відключень .

Для бізнесу та підприємств діятимуть графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Причини відключень

Головною причиною такого непопулярного, але необхідного кроку стали тяжкі наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак російських окупантів на українські енергооб’єкти. Вітчизняна енергосистема досі потребує стабілізації після системних ворожих ударів.

В «Укренерго» звертають увагу на те, що ситуація в системі є динамічною і може змінюватися. Тому точний час та обсяги відключень за конкретною адресою українцям радять перевіряти на офіційних сайтах та сторінках обленерго у своїх регіонах.

Крім того, фахівці закликають громадян бути свідомими і споживати електроенергію максимально ощадливо в ті години, коли світло з’являється за графіком.

