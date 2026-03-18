“Укренерго” попередило про відключення світла: де і для кого діятимуть обмеження 19 березня
Графіки відключень застосують по всій країні.
В Україні знову змушені повернутися до застосування графіків відключень електроенергії. У четвер, 19 березня, обмеження діятимуть в усіх без винятку регіонах нашої держави.
Про це повідомила пресслужба національної енергетичної компанії «Укренерго» у своєму офіційному Telegram-каналі.
Години відключень та кого вони торкнуться
За даними енергетиків, обмеження електропостачання триватимуть протягом більшої частини дня — з 08:00 ранку до 21:00 вечора.
Заходи торкнуться усіх категорій споживачів:
Для населення застосовуватимуться графіки погодинних відключень.
Для бізнесу та підприємств діятимуть графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Причини відключень
Головною причиною такого непопулярного, але необхідного кроку стали тяжкі наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак російських окупантів на українські енергооб’єкти. Вітчизняна енергосистема досі потребує стабілізації після системних ворожих ударів.
В «Укренерго» звертають увагу на те, що ситуація в системі є динамічною і може змінюватися. Тому точний час та обсяги відключень за конкретною адресою українцям радять перевіряти на офіційних сайтах та сторінках обленерго у своїх регіонах.
Крім того, фахівці закликають громадян бути свідомими і споживати електроенергію максимально ощадливо в ті години, коли світло з’являється за графіком.
Нагадаємо, через наслідки ударів РФ по енергетиці у Києві знову запроваджені графіки відключень.