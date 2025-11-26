В "Укренерго" пояснили, коли графіки стануть легшими для споживачів

Відключення світла / © ru.freepik.com

Внаслідок чергової нічної атаки Росії на Україну 25 листопада, під час якої постраждали, зокрема, й енергетичні об’єкти, виникло питання щодо подальшої стабільності електропостачання.

Очільник «Укренерго» Віталій Зайченко в етері телемарафону «Єдині новини» прокоментував ситуацію та дав оптимістичний прогноз щодо графіків відключень, передає 24 канал.

«На жаль, це була вже 6 атака на енергосистему. Була вона досить важка», — зазначив Віталій Зайченко.

За його словами завдяки роботі Збройним Силам України вдалося перехопити значну кількість ворожих цілей, хоча, на жаль, не всі. Додає, енергетики вже оцінили та почали виправляти пошкодження, спричинені обстрілами. Більшість обладнання вже включено в роботу. Енергетичні бригади працюють цілодобово, щоб максимально швидко відновити систему.

Очільник «Укренерго» повідомив, що прогноз погоди дає підстави очікувати на покращення ситуації з графіками відключень світла вже найближчим часом. За його словами, очікуються «найбільш комфортні 2 черги відключення для споживачів».

Однак, це покращення стосуватиметься більшості мешканців країни, проте не всіх. У прикордонних та прифронтових регіонах (зокрема, на Харківщині та Донеччині, де ситуація найскладніша через обстріли артилерією та малими дронами) гарантувати стабільність електропостачання поки неможливо.

Віталій Зайченко наголосив, що основною причиною обмежень є щоденні удари Росії по енергосистемі, і світло вимикають для її збалансування та збереження. Компанія щодня опрацьовує та відповідає на скарги населення щодо «несправедливості» відключень, перевіряючи всі факти.

Він підкреслив, що відключення світла мають виключно технічні причини, спричинені ворожими обстрілами, і ніхто не вимикає електроенергію без нагальної потреби.

Нагадаємо, у середу, 26 листопада, в кількох областях припинили діяти графіки відключення світла. Через обстріли в трьох регіонах запровадили аварійні вимкнення електроенергії.

Також повідомлялося, у деяких регіонах України до останнього часу взагалі не було відключень. Це напряму залежить від того, де були влучання по мережах. Наразі в частині областей є профіцит генерації електроенергії. Саме тому відсутня необхідність запровадження графіків відключень світла.