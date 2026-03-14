Укренерго терміново змінює графіки: де сьогодні не буде світла після масованої атаки РФ

Енергосистема під прицілом: Росія знову намагалася занурити Київ та регіони в темряву

Сьогодні, 14 березня, Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Основна ціль удару — енергетична інфраструктура Києва та області. Постраждали від російських обстрілів також енергооб’єкти в кількох інших регіонах.

Як це вплине на енергосистему України і де посиляться відключення світла, повідомили в Укренерго.

Внаслідок удару є знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

«Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — запевнили в Укренерго.

Що відомо про графіки відключень

Також через наслідки удару енергетики сьогодні вимушено змінені час та обсяг застосування заходів обмеження споживання. У частині регіонів України з 08:00 запроваджені графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Ці обмеження діятимуть до кінця доби.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад і більшість голів ОВА у своїх соцмережах.

Коли можна увімкнути електричні обігрівачі

Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами «Укренерго» просить перенести на денний час — з 11:00 до 16:00. Це період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком, і не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

«В усіх регіонах України є потреба в ощадливому енергоспоживанні у вечірній період максимального енергоспоживання. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у період з 17:00 до 22:00», — просять енергетики.

Масована атака 14 березня: останні новини

Нагадаємо, що після масованої атаки у ніч проти 14 березня частина регіонів України переходить до аварійних відключень. Зокрема, Київ та низка районів області, Чернігівщина, Черкащина, Хмельниччина.

Через нічний ворожий обстріл на деяких ділянках Києва тимчасово призупинив рух електротранспорт.