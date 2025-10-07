"Укренерго" запровадило відключення світла: де і коли

Відключення світла. / © ru.freepik.com

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У вівторок, 7 жовтня, у Чернігівській області запровадили погодинні відключення світла в обсязі двох черг.

Про це повідомили у пресслужбі “Укренерго”.

Енергетики наголосили, що напередодні та сьогодні росіяни вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України.

Реклама

“На Чернігівщині місцевим обленерго вимушено запроваджені погодинні відключення в обсязі двох черг. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, але їхнє проведення ускладнюється повітряними тривогами”, - наголосили в “Укренерго”.

Своєю чергою, в “Чернігівобленерго” повідомив, що зранку ціллю росіян ворога стала Прилуччина, де є влучання в енергетичний об'єкт. Без електропостачання залишилася понад 61 тисяча абонентів.

Як повідомлялося, через російський обстріл частина Сум залишилася без світла. Сталося влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста. У частині обласного центру - відключення світла.

Окрім того, росіяни атакували енергетику в Полтаві. Через влучання був пошкоджений енергетичний об’єкт. Без електроенергії опинилася понад 1000 домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах. Затримувались поїзди Харків — Львів, Львів — Харків, Краматорськ — Львів.