"Укренерго" запроваджує графіки по всій країні: скільки не буде світла 20 березня

Обмеження електропостачання стосуватимуться як побутових споживачів, так і підприємств.

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 20 березня

Українська енергосистема продовжує потерпати від наслідків цілеспрямованих російських ударів. У п’ятницю, 20 березня, енергетики будуть змушені знову застосувати заходи з обмеження споживання по всій країні.

Про це офіційно повідомила пресслужба Національної енергетичної компанії «Укренерго» у своєму Telegram-каналі.

Коли та для кого діятимуть обмеження

Як зазначають у компанії, головною причиною повернення до жорсткої економії є масштабні пошкодження інфраструктури після останніх ракетно-дронових атак ворога.

Обмеження діятимуть у всіх без винятку регіонах України за таким розкладом:

  • З 08:00 до 22:00 — будуть застосовуватися графіки погодинних відключень для населення (побутових споживачів).

  • З 08:00 до 00:00 — діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Де дізнатися свій розклад відключень

В «Укренерго» також попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися залежно від обставин.

Щоб дізнатися точний час та обсяг застосування відключень саме за вашою адресою, українцям радять стежити за офіційними повідомленнями та сайтами обленерго у своєму регіоні.

Водночас енергетики вкотре звертаються до громадян із наполегливим проханням: коли світло з’являється за графіком — споживайте електроенергію максимально ощадливо, не вмикайте потужні прилади одночасно. Це допоможе системі швидше збалансуватися.

Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, чому в Україні знову відключають світло. За даними енергетиків, головна причина — це пошкодження об’єктів, які потрібні для передавання електроенергії.

