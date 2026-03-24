“Укренерго” звернулося до споживачів щодо відключень світла 25 березня

В Україні не заплановані відключення світла 1 середу, 25 березня / © Pixabay

У середу, 25 березня, по всій території України не планують застосовувати жодних графіків обмеження споживання електроенергії. Ситуація в енергосистемі наразі стабілізувалася, що дозволяє забезпечити світлом побутових та промислових споживачів.

Про скасування відключень на завтра пресслужба Укренерго повідомила у своєму офіційному Telegram-каналі.

Коли краще користуватися технікою

Попри те, що жорстких обмежень не передбачається, енергетики закликають українців не забувати про розумне та ощадливе споживання. Щоб допомогти енергосистемі працювати без збоїв, фахівці просять перенести роботу енергоємної побутової техніки на години профіциту потужності.

«Завтра, у середу, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у денні години — з 10:00 до 15:00», — йдеться у повідомленні компанії.

Уникнення одночасного ввімкнення пральних машин, бойлерів, електроплит та обігрівачів у вечірній піковий час (з 18:00 до 22:00) допомагає ефективно збалансувати мережу та зменшує ризик повернення графіків відключень у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, у вівторок, 24 березня, Росія атакувала Хмельниччину, внаслідок чого в регіоні фіксують перебої зі світлом. У Шепетівському районі постраждав чоловік, енергетики відновлюють електропостачання.