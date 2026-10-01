«Укренерго» звернулось з попередженням до жителів Києва та кількох областей: що з відключеннями

Лампочка / © pixabay.com

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Нові російські удари залишили без світла споживачів у низці регіонів України 1 жовтня. Енергетики закликали жителів Києва та сусідніх областей обмежити використання потужних електроприладів увечері.

Про це повідомило «Укренерго».

Реклама

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через ворожі обстріли станом на ранок 1 жовтня нові знеструмлення зафіксовані у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській та Кіровоградській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Реклама

Водночас наразі не запроваджували анонсоване напередодні вимушене застосування погодинних графіків відключень світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості. Проте у низці регіонів, зокрема в Києві, Київській та Житомирській областях, у вечірній час закликають ощадливо використовувати електроенергію.

«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у період із 17:00 до 22:00. Це зменшить навантаження на енергосистему та вірогідність вимушеного застосування обмежень через перевантаження пошкодженого ворожими обстрілами обладнання», — пояснили в «Укренерго».

Рівень споживання електроенергії зріс. Станом на ранок 1 жовтня він був на 2,1% вищим, ніж у цей самий час напередодні, 30 вересня. Збільшення споживання пов’язують із хмарною погодою у частині південно-східних областей. Через це побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно.

В «Укренерго» закликали перенести використання потужних електроприладів на денні години — від 10:00 до 16:00, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше.

Реклама

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 30 вересня в Україні запровадили графіки відключення світла. Зокрема, стабілізаційні відключення діяли у Києві та області, де знеструмлення зачепили низку черг у вечірні години. Водночас на Житомирщині, Сумщині та Чернігівщині застосували аварійні відключення електроенергії.

Напередодні «Укренерго» анонсувало, що через складну ситуацію в енергосистемі та наслідки російських атак 1 жовтня в окремих регіонах України вимушено застосують заходи обмеження споживання. Зокрема, від 08:00 до 21:00 мали діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а від 08:00 до 11:00 та від 16:00 до 21:00 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом 0,5 черги.

Новини партнерів