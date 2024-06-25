Укргазбанк оголошує про продаж котелень та обладнання у Дніпропетровській області

Дата проведення торгів по лотах: 05 липня 2024 року.

Укргазбанк виставив на продаж через ProZorro.Продажі майно у Дніпропетровській області. Мовиться про котельні й суміжне обладнання (види палива – пелети, дрова). У продажі наступне майно :

Будівля модульної котельні 1,6 МВт (136,2 кв. м) з обладнанням.

Місцезнаходження майна: Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Чіатурська, 6/1.

Стартова ціна лота: 6 395 853 грн. Деталі і посилання на аукціон: https://prozorro.sale/auction/BSE001-UA-20240620-63184/

Будівля модульної котельні 4,5 МВт (206 кв.м) з обладнанням.

Місцезнаходження майна: Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Освіти, 10.

Стартова ціна лота: 14 670 519 грн. Деталі і посилання на аукціон: https://prozorro.sale/auction/BSE001-UA-20240620-62044/

Приміщення котельні 4 МВт (239,5 кв.м) з обладнанням.

Місцезнаходження майна: Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Медична, 19 г/1.

Стартова ціна лота: 11 326 456 грн. Деталі і посилання на аукціон: https://prozorro.sale/auction/BSE001-UA-20240620-08587/

Будівля модульної котельні 7МВт (363 кв.м) з котельною установкою та котельні з обладнанням.

Місцезнаходження майна: м. Дніпро, вул. Ближня, 31 Д.

Стартова ціна лота: 23 314 697 грн. Деталі і посилання на аукціон: https://prozorro.sale/auction/BSE001-UA-20240620-40839/

Будівля модульної котельні 6 МВт (312 кв.м) з обладнанням (котли твердопаливні 4 од. та котельна установка 1 од.).

Місцезнаходження майна: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 29 Д.

Стартова ціна лота: 20 473 739 грн. Деталі і посилання на аукціон: https://prozorro.sale/auction/BSE001-UA-20240620-25633/

Котел твердопаливний в кількості 4 од. та котельні установки модульні з системою паливоподачі без котлоагрегатів в кількості 2 од.

Місцезнаходження майна: Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Пушкіна, 15-а.

Стартова ціна лота: 3 862 687 грн. Деталі і посилання на аукціон: https://prozorro.sale/auction/BSD001-UA-20240620-87769/

Дата проведення торгів по лотах: 05 липня 2024 року.

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