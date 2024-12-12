“Укргідрометцентр” попередив про складні погодні умови 13 грудня: який рівень небезпечності

Пішоходам та водіям слід бути вкрай уважними на дорогах.

Українців попередили про гідрометеорологічні явища. Так, оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляє “Укргідрометцентр”.

“В Україні 13 грудня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с”, — йдеться у повідомленні.

Рівень небезпеки на 13 грудня

Додається, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Раніше стало відомо, що до України йде відчутне похолодання. Синоптики попередили і про ожеледицю на дорогах, і про сильний вітер.

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