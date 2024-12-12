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“Укргідрометцентр” попередив про складні погодні умови 13 грудня: який рівень небезпечності

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“Укргідрометцентр” попередив про складні погодні умови 13 грудня: який рівень небезпечності

Зима / Фото: Associated Press

Пішоходам та водіям слід бути вкрай уважними на дорогах.

Українців попередили про гідрометеорологічні явища. Так, оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляє “Укргідрометцентр”. 

“В Україні 13 грудня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с”, — йдеться у повідомленні.

Рівень небезпеки на 13 грудня / ©
Рівень небезпеки на 13 грудня

Додається, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Раніше стало відомо, що до України йде відчутне похолодання. Синоптики попередили і про ожеледицю на дорогах, і про сильний вітер.

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